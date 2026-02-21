×
Karların erimesiyle nehir taştı: 'İlk defa böyle oldu, bu halini görmeye geldim'

#Sivas#Kar Yağışı#Kızılırmak Nehri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 16:28

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde karların erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle Kızılırmak Nehri taştı. İlçeye bağlı Sarıkaya köyünün yolu ulaşıma kapanırken, nehir kenarındaki araziler su altında kaldı.

Son yılların en yüksek yağış ortalaması görülen kentte, yüksek kesimlerdeki kar erimeye başladı. Karın erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur, birçok dere ve ırmağın debisini yükseltti. Derelerin birleşmesiyle oluşan Kızılırmak Nehri'nde de son dönemin en yüksek su seviyesine ulaşıldı.

Karların erimesiyle nehir taştı: İlk defa böyle oldu, bu halini görmeye geldim

Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyünden geçen bölümde nehir taştı. Sular, köy yolunu ulaşıma kapatırken, nehir kenarındaki arazileri su altında kaldı. Bölgede yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olduğu belirtildi.

Karların erimesiyle nehir taştı: İlk defa böyle oldu, bu halini görmeye geldim

'13 YILDIR HİÇ BÖYLE TAŞMAMIŞTI'

Şarkışla'da yaşayan Alparslan Özmen, "50 yıldır Şarkışla'da ikamet ediyorum. 13 yıldır Kızılırmak hiç böyle taşmamıştı. İlk defa böyle taşkın oluyor. Bu halini görmeye geldim. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar dolu aktığını uzun zamandır hiç görmemiştim" dedi.

