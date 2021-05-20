MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarlar kalktı çöp göründü
GeriGündem Karlar kalktı çöp göründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Alişan KOYUNCU / DHA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karlar kalktı çöp göründü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karlar kalktı çöp göründü

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu bölge, kışın günübirlik tatilcilerle doluyor. Kimi tatilciler ormanda çadır kurarken, kimileri ise karlar üzerinde mangal yapıyor.

Tatilciler, çöplerini ise çevreye atıyor. Yağışla birlikte çöpler karların altında kalıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eriyince, bölgedeki çöpler de ortaya çıktı. Özellikle Suadiye ve otel bölgesi arasında yol kenarlarında çöplerin yoğunluğu dikkat çekti. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi