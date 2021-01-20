Karla mücadele ekipleri, gece gündüz görev başında

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 58 köy yolunun kapalı olduğu kent genelinde İl Özel İdaresi'ne bağlı 5 karla mücadele ekibi, 5 greyder, 6 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Refahiye ilçesinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile mücadele eden ekipler, özellikle yüksek kesimlerde zor şartlar altında görev yapıyor.