Karla kaplı yol açıldı, rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

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Ulus ilçesine bağlı Düzköy köyünde eşi ile birlikte yaşayan Hatice Karagül’de kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı şikayetleri görülünce, aile yardım talebinde bulundu. Köyün yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca, l Özel İdare ekibi ve UMKE harekete geçti. Özel İdare ekiplerinin köyün yolunu açmasının ardından UMKE ekipleri, Hatice Karagül’e ilk müdahalede bulundu. UMKE yaşlı kadını araca alarak 112 Acil ambulansının geldiği yola kadar getirdi. Yaşlı kadın ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Ekiplerin gelmesine sevindiğini belirten Hatice Karagül’ün oğlu İsmail Karagül, “1 haftadır yoğun kar yağışını nedeniyle ulaşımımız yoktu. Annem rahatsızlandı. Biz de ekiplere haber verdik. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bu zor şartlarda buraya kadar gelen özel idare ve UMKE ekiplerine teşekkür ederim” dedi.