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Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı

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#Kar#Van#Erciş
Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 11:19

Van'da, görev yaptıkları okuldan dönerken, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 3 öğretmen, bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarıyla kurtarıldı.

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Erciş ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Deredam Mahallesi'nin yolu, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Özel araçlarıyla görev yaptıkları mahalleden ilçe merkezine dönmeye çalışan 3 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil de yoldan çıkıp kara saplandı.

Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı

Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi aştığı bölgede, öğretmenlerin çabaları sonuç vermeyince, karla mücadele ekiplerine haber verildi.

Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı

Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından öğretmenlerin mahsur kaldığı Topaklı Mahallesi yakınlarına ulaştı. Ekipler, kara saplanan otomobili halatla çekti.

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Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı

EKİPLERE TEŞEKKÜR

Okul öncesi öğretmeni Mübeyla Çaprak, yaşananları anlatarak, "Deredam İlköğretim Okulu'nda öğretmenim. 3 öğretmen arkadaşımla okul çıkışı özel aracımızla şehir merkezine gelmek üzere yola çıktık.

Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı

Yoğun kar yağışı nedeniyle aracımız Topraklı Mahallesi yakınlarında kayarak kara saplandı. Biz de hemen karla mücadele ekiplerini arayıp yardım istedik.

Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı

Erciş Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 2 saat çalışmanın ardından aracımızı iş makinesiyle saplandığı yerden çıkarttı. Başta kaymakamımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. 

Karla kapanan yolda mahsur kaldılar... 3 öğretmeni ekipler kurtardı

 

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#Kar#Van#Erciş

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