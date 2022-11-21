Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 3 vatandaş hayatını kaybetti

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Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır” ifadelerini kullandı.

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TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi,

Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.

Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış’a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

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BAKAN SOYLU: 1'İ ÇOCUK 3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise terör saldırı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Öncüpınar kapısına hemen Öncüpınar kapısının aynındaki Özel Hareat yerleşkemize ÇNRA atıldı. Havanlarla, biri özel harekat biri komiser olmak üzere 8 güvenlik personelimiz yaralanmış oldu. Gece de Gaziantep'e sınır bölgelerine atıldı ama ancak isabet almamıştı. BUgün öğle üzeri yine sınır ötesinden havan atıldı. 3 havan atışı gerçekleşti. ARdından yerleşim yerlerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı.

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Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri de çocuk, biri öğretmen, yerleşim yerlerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda kaybımız sözkonusu. Allah rahmet eylesin.

Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik saldırılara karşı cevabı en güçlü şekilde verilecektir, gerekli tüm adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içinde ve dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir. Okulun bahçesine atış geldi.

Bir çocukla bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı olan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu.

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'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSANLIK DIŞI SALDIRISINI LANETLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise terör saldırısı sonrasında Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Çelik, "

Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz... Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz!" ifadelerini kullandı.