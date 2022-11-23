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Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen için 709 okulda anma

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#Şırnak#Terör#Okul
Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen için 709 okulda anma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 11:51

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan için Şırnak’taki 709 okulda anma töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, tüm öğretmenlerin, terör örgütünün yüzünün ne kadar kötü olduğunu bütün öğrencilere ve topluma anlatacağını söyledi.

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Karkamış'a PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan için Şırnak’taki 709 okulda anma töreni düzenlendi. Şükrü Geliş Ortaokulu’ndaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik de katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dua okunan törende şehit Alkan için yapılan lokmalar, öğrenci ve öğretmenlere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, kentte 709 okulda şehit Ayşenur öğretmen için tören yapıldığını belirterek, “İl genelinde yapılan bir etkinlik. Tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımı ile yapılıyor. Başta Ayşenur Alkan olmak üzere tüm şehitlerimizi andık. Eğitimciler tüm toplumun değeridir. Eğitimci demek değer demektir.

Öğretmenleri hedef almak alçaklıktır. Biz terör örgütünü kınıyoruz. Biz çocuklarımızın bu terör örgütünün yönlendirmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz tüm öğretmenlerimiz ile alanlarda olacağız. Tüm öğretmenlerimiz bu terör örgütünün yüzünün ne kadar kötü olduğunu bütün öğrencilerimize ve toplumumuza anlatacaktır. Öğretmeni hedef almak alçakça bir durum” dedi.

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Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen için 709 okulda anma

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#Şırnak#Terör#Okul

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