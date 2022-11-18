100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

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Los Angeles'ta yaşayan 38 yaşındaki Rich Rotella, kariyerinde ilerlemek için boy uzatma ameliyatı geçiren bir aktör. Çok acı verici bir süreçten geçtiğini ancak nihayetinde boyunun yaklaşık 8 santimetre uzadığını ve kendine güveninin arttığını söyleyen Rotella bu kararından hiç pişman değil.

Rotella, 1998 yılında 13 yaşındayken, kardeşleri ile basketbol oynadığı sırada kolunu kırdı. Hastanede çekilen röntgen sayesinde, büyüme plakalarının kapandığı anlaşıldı. Bu da boyunun daha uzamayacağı anlamına geliyordu. Boyu o dönemde yaklaşık 165 santimetre civarında olan Rotella, doktorunun bu yorumunu çok sinir bozucu buldu ama boyunu uzatmaya çalışmaktan vazgeçmedi.

'BAŞROL ALAMAMA NEDENİN BOYUN'

İlk olarak 2013 yılında ameliyat olmayı düşünen Rotella, o dönem evliydi. Yaptığı araştırmalarda bu ameliyatın 100 bin dolardan fazlaya mal olduğunu öğrenince operasyondan vazgeçti.

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“2009'dan beri Hollywood'da aktörüm ve Betty White'tan Mindy Sterling'e birçok ünlüyle, usta film yapımcılarıyla çalıştım. Ama hep yardımcı oyuncu rolünde sıkışıp kalmış gibiydim” diyen aktör, 2019'da bazı yönetmenlerden ve film yapımcılarından kariyeri hakkında dürüst görüşlerini paylaşmalarını istedi.

Aldığı yorumlar Rotella'da bir şok etkisi yarattı. Çünkü yapımcılara göre, başrol alamamasının nedeni boyuydu. Zira başrol oyuncularının ortalama boyu 172 santimetre ve üstündeydi.

Rotella, Ekim 2020'de, tamamen estetik amaçlı boy uzatma ameliyatlarına odaklı içerikler üreten bir YouTube kanalı keşfetti. Kanaldaki tüm videoları izleyip çok etkilendi ve kanalın sahibi Victor Egonu'ya bu ameliyatı olmak istediğin belirten bir mesaj attı.

Rotella, cerrah seçimini Florida, West Palm Beach'teki Paley Enstitüsü'nün sahibi Dr. Dror Paley’den yana kullandı. Paley, 20 binden fazla uzuv uzatma ameliyat yapmıştı ve Rotella, harikalar yaratacağı konusunda doktoruna güveniyordu.

Dr. Dror Paley, Guardian'a verdiği röportajda, bundan 5 yıl önce yeni hastalardan bu konuda günde sadece bir soru geldiğini şimdi ise her gün onlarca soru aldığını belirtti. Paley, bu sayede ilk kez ortopedi cerrahlarının plastik cerrahinin bir parçası haline geldiklerini vurgularken ameliyatların her zaman iyi yapılmadığını, zaman zaman hastaların korkunç komplikasyonlarla kendisine başvurduklarını söyledi.

Fotoğraf: Instagram

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'SAĞLAM GİRDİM, KIRIK BACAKLA ÇIKTIM'

“Ameliyata tamamen sağlıklı giriyorsunuz ve gözlerinizi kırık bacaklarla açıyorsunuz” diyen Rotella hem ameliyat hem de ameliyat sonrası süreci şu sözlerle anlattı:

"Ameliyat dört saat sürdü ancak iyileşme süresi çok daha uzun. Ameliyattan sonra kemiklerin sıfırdan yeniden uzatılması için haftada beş kez bir fizyoterapistle çalışılıyor. Yavaş ve acı verici bir süreç. Hareket kabiliyeti çok ciddi bir şekilde sınırlanıyor ve güçlü ilaçlar alınıyor. Bu işlemin fiyatı, seçilen yönteme ve fizik tedavinin dahil olup olmamasına göre değişiyor. Ben diz üstü yani femur (uyluk kemiği) ameliyatı olmayı tercih ettim. Toplamda 100 bin dolardan fazla harcadım çünkü sigortam bu ameliyatı karşılamadı. Ameliyat sonrası boyum 165’ten 173’e çıktı, yani tam 8 santimetre uzamış oldum.”

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Ameliyattan hemen sonra ailesine ve arkadaşlarına ameliyat olduğunu bildiren toplu bir e-posta gönderen Rotella, farklı tepkiler aldı. Kararını sorgulayan pek çok kişi olduğunu da belirten Rotella, yaşadıklarını “Bu, hayatımda yaptığım en zor şeylerden biriydi. Ameliyat sonra ayağıma yerleştirilen cihazla, bacağımdaki kemikler günde yaklaşık 1 milimetre uzatıldı” cümlesiyle özetledi.

Boy uzatma ameliyatı olmak isteyenlere “Ameliyat ve iyileşme süreci hakkında yoğun araştırma yapın, sizinle birlikte çalışacak sağlık görevlileri ile tanışın ve bu süreçteki her adımını takip edin” tavsiyesinde bulunan Rotella şöyle devam etti:

"Ameliyatı olmak isteyen profesyoneller planlı olmalı. Bu durum kariyerlerini gerçekten etkileyebilecek bir şey çünkü aylarca çalışamayacaklar. Bu sürecin altından tek başınıza kalkmanız imkânsız. Ben şanslıydım, bu yolculuğu kolaylaştırmak için kız arkadaşından yardım aldım."

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Rotella gibi boyunu uzatmak isteyen pek çok kişi bu kararı verdikten sonra cerrah arayışına giriyor. Shahab Mahboubian da yılda 30 ila 40 kişiye boy uzatma ameliyatı yapan cerrahlardan biri. Hastalarının çoğunun, ilişkilerde ve kariyerlerinde unutulduğunu hisseden erkekler olduğunu söyleyen Mahboubian, bu ameliyatlarla ortalama 15 santimetreye kadar boy uzatılabildiğini, hastaların ameliyat sonrası kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini söyledi.

“Yaptığım işi seviyorum. Boyunu uzattığım hastalarımı çocuklarım gibi görüyorum ve büyümelerini izliyorum. Ameliyattan sonra, bazıları benden daha uzun oluyor. Boyları 180 santimetre civarına ulaşıyor ve bu ulusal ortalamanın üzerinde” diyen Dr. Mahboubian, bu mesleği ve bu branşı neden seçtiğini şu sözlerle anlattı:

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"Çocukken bir şeyleri parçalara ayırıp tekrar bir araya getirmeyi çok severdim. Özellikle tornavida, çekiç ve matkap gibi aletleri kullanmaktan zevk alırdım ama insan vücuduna da hayrandım. Tıpta tüm bu araçları kullanan tek alan ortopedik cerrahi olduğu için bu alanı tercih ettim."

Kariyerinin en başında daha çok travmalara veya doğuştan kaynaklanan deformiteleri (eğilme ve şekil bozukluğu) düzelten ameliyatlara odaklanan Mahboubian, bazen çocukların geçirdikleri kazalar sonucunda bacak uzunluklarında tutarsızlıklar yaşandığını, bazen de bebeklerin doğuştan bacak boyu kısalığı veya eğik bacak, çarpık diz deformiteleri ile doğabildiklerini belirtti.

Mahboubian, son zamanlarda daha ziyade kozmetik amaçlı uzuv uzatmaya ya da boy uzatma amaçlı bacak ameliyatına daha fazla ilgi duyulduğunu sözlerine ekledi.

'RİSKLERİNİ ANLAMADAN AMELİYAT İSTİYORLAR'

Ancak bu ameliyatların çok ciddi riskler içerdiklerinin de altını kalın harflerle çizmek gerekiyor.

Görüşlerine başvurduğumuz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya da bu paralelde uyarılarda bulundu. Özkaya, boy uzatma ameliyatlarını her isteyenin yaptırabildiğini belirterek, "Bunların önemli bir kısmı maalesef aslında tıbben gerekli olmayan ameliyatlar. İnsanlar daha uzun olduklarında daha iyi göründüklerini düşündükleri için bu önemli ameliyatları, belki de risklerini tam anlamadan yaptırmak istiyor" dedi.

Bebeklerdeki doğumsal ve metabolik hastalıklarda, cücelik gibi her dört uzvu da etkileyen durumlarda, tümör tedavisi ve travma sonrası kısalıklarda, enfeksiyon gibi büyüme gelişme geriliği geliştiğinde boy uzatma ameliyatları yapılabilir. Yani alt yaş sınırı da, üst yaş sınırı da pek yoktur ama elbette damar sertliği, şeker, sigara kullanımı, eşlik eden diğer sistemik hastalığı olanlarda bu ameliyat öncesi iki kez düşünmek gerekir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya

Peki doktorların en sık karşılaştığı sorular neler?

1) Daha çok kimler tercih ediyor?

Mahboubian: Bana gelen çoğu erkek, boyları nedeniyle ciddiye alınmadıklarından veya kendileri ile dalga geçildiğinden şikâyet ediyor. Pek çok hasta kadınlar tarafından ilgi görmediğini söylerken, bir kısım hasta da boyu nedeniyle kariyer fırsatlarını kaçırdığını düşünüyor. Hastalar boy uzatma ameliyatından sonra daha mutlu oluyor, kendilerine çok daha fazla güveniyor. Estetik uzuv uzatma hastalarının yüzde 80 ila 85'i erkek.

2) Boylar ne kadar uzuyor?

Prof. Dr. Ufuk Özkaya: Uzama miktarı hastanın yaşına ve altta yatan bir hastalığı olup olmamasına bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin çocuklar ve 17-18 yaş altı gençlerde uzama kapasitesi daha yüksekken sağlıklı bir erişkin yaklaşık 7-10 santimetre uzayabilir.

Estetik amaçlı boy uzatma ameliyatını yaptırmak isteyenlerde psikiyatrik muayene yaptırmak şart olmalı, hastanın bilinen bir hastalığı varsa bu yönde incelenmesi gerekir. Ayrıca gerektiğinde damar dolaşımı açısından da tetkiklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

3) Hasta ne kadar uzamak istediği seçebiliyor mu?

Prof. Dr. Ufuk Özkaya: Aslında uyluk kemiği, kaval kemiği, kol kemiği, uygun şartlar sağlandığı takdirde çok daha fazla uzatılabilir ancak hastanın bacağındaki damar, sinir ve kaslar bu kadar uzatılmaya dayanamaz. Aşırı uzatılma durumunda kaslar ve bağlar daha fazla uzamaya müsaade etmez.





4) Ameliyat nasıl yapılıyor?

Prof. Dr. Ufuk Özkaya: Genel anestezi veya epidural anestezi altındayken uzatılacak kemik minimal bir kesi ile ulaşılıp kırılır. Kırık sahası, ya sadece dışarıdan bir cihazla ya da hem içeriden hem dışarıdan bir cihazla tespit edilir. İki ana kırık parçası yaklaşık günde 1 milimetre olacak şekilde birbirlerinden uzaklaştırılacak bu içten ve/veya dışarıdan sistemlerle uzatılır. Gelinen en son teknoloji, uzayan manyetik çivilerdir. Uyluk kemiği veya kaval kemiği içine yerleştirilen çivi, dışarıdaki bir manyetik cihaz yardımı ile uzatılır. Minimal kesilerle yapılacağı için hastanın iyileşmesi daha sorunsuz olur. Uzatılacak miktara, hangi kemiğin uzatıldığına, hastanın yaşına, eşlik eden hastalıklarına bağlı olarak ameliyat sonrası iyileşme süreci değişiklik gösterir. Ameliyat sonrası ağrılı olabilir ancak ağrı genellikle ilk günlerde olabilir. Zaman içinde ağrı azalır.

Ameliyat sonrası hasta 2-3 gün hastanede kalır. Günde yaklaşık 1 milimetre uzama olduğu için aslında süreç ağrısızdır. Masa başı çalışanları bu ameliyattan 2 hafta sonra işe dönebilir, ancak fiziksel güç gerektiren, ayakları üzerinde durmayı gerektiren bir işe sahip olanlar 6-8 aydan 1 yıla kadar sürebilir. Shahab Mahboubian

Edinburgh Üniversitesi'nde cerrah ve ortopedi ve travma profesörü olan Hamish Simpson, kozmetik boy uzatma ameliyatlarını önermediğini ama daha kısa boylu erkeklerden sıklıkla soru aldığını, bu ameliyatı olmak isteyenlere en iyi ellerde bile komplikasyon riskinin olduğu gerçeğini anlattığını söyledi. Kaynak: Guardian

5) Boy farkı ameliyattan ne kadar sonra fark edilecek düzeyde oluyor?

Prof. Dr. Ufuk Özkaya: Ameliyattan çıktığında hasta aynı boyda oluyor, sadece uzatma yapılacak bölgede doktorun kontrollü olarak yaptığı bir kırık oluşuyor ve kırık çevresinde oluşturulan kan pıhtısı her gün yaklaşık 1 milimetre olacak şekilde uzatılıyor. İstenen uzatma sağlandığında, uzatma işlemi durduruluyor. Ardından oluşan yeni sümüksü, yumuşak kemiğin sertleşmesi bekleniyor.

6) Ne kadar sürede tam istenilen sonuç elde ediliyor?

Prof. Dr. Ufuk Özkaya: Günde 1 milimetre demek, 10 günde 1 santimetre demektir. Uzatmaya ilk gün başlanmaz. Ameliyattan sonra 5-6 gün beklenir, sonra uzatmaya başlanır. Eğer vücudun dışından takılan cihaz kullanılarak 6 santimetre uzatılacaksa, bu 60 gün + 5 gün uzatma işlemi yaklaşık bu sürenin 2 katı kadar da kemiğin sertleşmesi için gereken süre demektir. Eğer hem içeriden hem dışarıdan cihaz birlikte kullanılacaksa, o zaman vücut dışındaki cihaz sadece boy uzarken kullanılır, kemiğin sertleşme süresinde de kemiğin korunması, içeriden takılan cihazla olur. Eğer manyetik uzatan çivi kullanılacaksa, en konforlu uzama sağlanır.

7) Ortalama maliyeti nedir?

Prof. Dr. Ufuk Özkaya: Maliyetin hastaneye göre farklılık gösterebilir, uzatma sistemi sadece dışarıdan kullanılan cihazsa 100-120 bin arası, hem içeriden hem dışarıdan olursa buna ek 20-30 bin civarı, manyetik çivi olursa, özel çivinin maliyeti yüksek olduğundan 300-400 bin civarı olabilir.