Kariyere giden yol değişti mi

Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 07:00

İngiliz Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) araştırması, gençlerin kariyer anlayışında köklü bir değişim yaşandığını ortaya koydu. 4 binden fazla öğrenci ve mezunun katıldığı araştırmada her beş kişiden ikisi, “iyi bir kariyer için üniversite diploması şart değil” dedi.

- İngiltere’de 4 binden fazla öğrenci ve mezunun katıldığı ankete göre, gençlerin yaklaşık yüzde 39’u yani 5’te 2’si “iyi bir kariyer için üniversite diploması gerekli değil” dedi. Kariyer rehberlik şirketi Prospects ile dijital eğitim servisi sunan Jisc tarafından gerçekleştirilen ankete göre; bu oran 2022 yılında yüzde 32 seviyesindeydi.

TAM ZAMANLI PLANLAR AZALIYOR

- Araştırma, üniversitede tam zamanlı eğitim planlayanların oranının da düşüşte olduğunu ortaya koydu. 2022’de yüzde 59 olan bu oran, bu yıl yüzde 52’ye geriledi. Her yıl daha çok sayıda öğrenci kariyer hedeflerine ulaşmak için üniversite dışında farklı yolları değerlendiriyor.

ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM YÜKSELİŞTE

- Katılımcıların yüzde 25’i üniversite yerine çıraklık ya da mesleki eğitim yolunu tercih etmeyi düşündüğünü belirtti. Bu oran 2022’de yalnızca yüzde 15’ti. Makaleye göre bu eğilim, iş dünyasına hızlı giriş imkânı sunan ve pratik beceri kazandıran alternatif eğitim modellerine olan ilgiyi gösteriyor. Makalede, “Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, gençlerin artık kariyerlerini sadece ‘diploma’ üzerinden planlamadığını gösteriyor. Çıraklık, mesleki eğitim, çevrim içi kurslar ve yapay zekâ destekli yönlendirmeler, kariyer planlarında giderek daha fazla yer buluyor” denildi. 

ÜNİVERSİTE TUTKUSU DEVAM 

- Her ne kadar üniversiteye gitmenin zorunlu olmadığını düşünenlerin oranı artsa da, birçok öğrenci hala üniversite eğitimini cazip buluyor. Öğrencilerin yüzde 71’i bir alana duyduğu ilgi ve tutku nedeniyle üniversiteye gitmek istiyor. Yüzde 35’i ise daha yüksek kazanç potansiyeline ulaşmak için üniversite eğitiminin önemli olduğunu düşünüyor.

KARİYER TAVSİYESİ YAPAY ZEKÂDAN

Anket, yapay zekânın gençlerin kariyer planlarında artan etkisini de ortaya koydu. Öğrencilerin 17’si, ChatGPT gibi yapay zekâ tabanlı araçlardan kariyer tavsiyesi aldığını söyledi. Yüzde 9’u da bu tavsiyeler sonucunda kariyer planlarını değiştirdiğini ifade etti.

