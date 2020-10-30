Kariye Camisi’nin açılışı ertelendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi’nin, 30 Ekim’de kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını duyurmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.