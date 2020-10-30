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İSTANBUL
Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kariye Camisi’nin açılışı ertelendi

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Kariye Camisi’nin açılışı ertelendi
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Danıştay kararıyla ibadete açılmasının önündeki yasal engel kalkan Kariye’nin cami olarak hizmet vermeye başlaması ertelendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi’nin, 30 Ekim’de kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını duyurmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

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