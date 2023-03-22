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Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü

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#Cinayet#Esenyrut#İstanbul
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:49

İstanbul Esenyurt'da iddiaya göre Savaş Ç. isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi takip ettikten sonra sokak ortasında başından vurarak öldürdü. Olay yerinde bekleyen saldırgan polise teslim oldu.

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Olay, Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Savaş Ç. karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bir süre takip etikten sonra başından vurdu.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü

OLAY YERİNDE BEKLEYİP POLİSE TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü

Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü

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#Cinayet#Esenyrut#İstanbul

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