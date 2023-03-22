Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü

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Olay, Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Savaş Ç. karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bir süre takip etikten sonra başından vurdu.

OLAY YERİNDE BEKLEYİP POLİSE TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu.

Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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