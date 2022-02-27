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Karısının Ukrayna'ya götürdüğü oğlundan haber alamıyor: 'Korkuyorum'

#İzmir#Tayfun Mustafaoğlu#Yulianna Mustafaoğlu
Karısının Ukraynaya götürdüğü oğlundan haber alamıyor: Korkuyorum

İzmir'de yaşayan Tayfun Mustafaoğlu (39), Ukraynalı eşi Yulianna Mustafaoğlu (40) tarafından 2019 yılında ülkesine götürülen ve en son 2 yıl önce gördüğünü söylediği oğlu Timur Mustafaoğlu'nun (8) özlemiyle yaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından sonra hayatından endişe ettiği oğlunu Türkiye'ye getirmek istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini belirten Mustafaoğlu, "Her an bir bomba düşüp oğlumun öleceğinden korkuyorum. Oğlumdan en sonra 2 gün önce haber aldım" dedi.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Tayfun Mustafaoğlu'nun Ukraynalı eşi Yulianna Mustafaoğlu, 3 yıl önce ailesini ziyaret için oğlu Timur Mustafaoğlu ile ülkesine gitti ancak bir daha dönmedi. Bir yıl sonra peşlerinden Ukrayna'ya giden Tayfun Mustafaoğlu, oğlunu gördü.

Mustafaoğlu, burada Dnipro şehrindeki bir alışveriş merkezinde oğluyla otururken eşi ve 5 yakını tarafından 'çocuğunu kaçırdığı' iddiasıyla darp edildi. Ardından iddiaya göre eşi, Türkiye'ye dönen Mustafaoğlu'na o tarihten sonra bir daha oğlunu göstermedi.

Karısının Ukraynaya götürdüğü oğlundan haber alamıyor: Korkuyorum

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından sonra hayatından endişe ettiği oğlunu Türkiye'ye getirmek istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini belirten Mustafaoğlu, "Her an bir bomba düşüp, oğlumun öleceğinden korkuyorum. Onu görebilmek için gerekirse ölümü de göze alıp önce Moldova'ya oradan da kara yoluyla Ukrayna'ya gidip oğlumu getireceğim. En son oğlum 2 gün önce bana bir fotoğraf gönderip 'iyiyiz' dedi. Ancak bir daha kendisinden haber alamadım" ifadelerini kullandı.

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Karısının Ukraynaya götürdüğü oğlundan haber alamıyor: Korkuyorum

'NE DEDİYSEM EŞİMİ İKNA EDEMİYORUM'

İstemesi halinde çocuğunun annesi 9 yıllık eşi Yulianna Mustafaoğlu'nu da Türkiye'ye getirmek istediğini belirten Tayfun Mustafaoğlu, "Ancak bu teklifimi kabul etmedi. Çocuğumun iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulundum. Ancak, bir sonuç alamadım. Bunun üzerine Ukrayna'da çocuğumu görebilmek için dava açtım. Ancak ondan da bir sonuç alamadım. Ukrayna'daki savaş nedeniyle endişeliyim. Oğlumla ilgili eşime ve ailesine yalvara yalvara bilgi almaya çalışıyorum. Geçmişin hiçbir önemi yok. Şu an orada bir savaş söz konusu. Tek gerçek ölüm ve yaşam. Daha ötesi yok. Önemli olan oğlumun ve annesinin yaşaması. Ancak ne dediysem eşimi ikna edemiyorum" dedi.

Karısının Ukraynaya götürdüğü oğlundan haber alamıyor: Korkuyorum

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Çocuğuna karşı içinde büyük bir özlem olduğunu söyleyen Mustafaoğlu, "Bu özlemi anlatacak kelime yok. İçimde sürekli bitmek bilmeyen, sönmeyen bir alev var. Çok zor. Devletimizin de bu konuda yardımlarını bekliyorum. Tek isteğim çocuğumun sağ salim ülkeye gelmesi. Başka bir isteğim ve dileğim yok" diye konuştu.

Karısının Ukraynaya götürdüğü oğlundan haber alamıyor: Korkuyorum

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#İzmir#Tayfun Mustafaoğlu#Yulianna Mustafaoğlu

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