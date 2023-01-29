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Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki cani tutuklandı! İfadesi kan dondurdu

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#Bozüyük#Eskişehir#Cinayet
Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki cani tutuklandı İfadesi kan dondurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 17:57

Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan bir oğlunu öldüren ve diğerini de yaralayan 86 yaşındaki emekli asker 'eşi kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fadime Aslan'ı (84) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Aslan, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek Yenimahalle'de yaşayan oğlu Erol Aslan'ı (60) yaşadığı evde vurarak öldürdü.

DİĞER OĞLUNU EVE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, ihbar üzerine ilçedeki bir otobüs durağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Aslan, İnönü'de eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Yaralı Osman Aslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki cani tutuklandı İfadesi kan dondurdu

BASTONUYLA POLİS ARACINA BİNDİ

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 86 yaşındaki Mehmet Aslan, Bozüyük Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Aslan, 'eşi kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın baston desteğiyle ayakta durduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki cani tutuklandı İfadesi kan dondurdu

İFADESİNDE ANLATTI

Eşini ve oğlunu öldürmekle suçlanan Mehmet Aslan, sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf ederek, "Oğullarım 10 yıldır eşimden ayrılmam için annelerine baskı yapıyordu. Eşim birlikte intihar etmemizi önerdi ve biz de bunun planını kuruyorduk. Daha sonra eşim benden canını acıtmadan öldürmemi istedi. Ben de mutfakta bulaşık yıkarken arkasından gelip başından vurdum.

Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki cani tutuklandı İfadesi kan dondurdu

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Hatta eşimin namazını kıldım. İntihar etmekten vazgeçtim. Sonra bunun sorumlusu olan oğullarımı öldürmek için yaşadıkları Bozüyük'e gittim. Erol'u evinde tabancamla vurarak öldürdüm. Sonra telefon edip diğer oğlum Osman'ı eve çağırdım. Kendisini apartman kapısında bekledim. Kapıyı açıp içeri girince silahımla onu da vurdum şeklinde ifadede bulunduğu öğrenildi.

Karısını ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki cani tutuklandı İfadesi kan dondurdu

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#Bozüyük#Eskişehir#Cinayet

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