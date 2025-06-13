Öfkeli koca çılgına döndü: Karısını takip eden adamı dakikalarca dövüp kanlar içinde bıraktı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde de yürüyen bir kadın bir şahıs tarafından takip edildiğini düşünerek kocasını aradı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen kocası, şüpheli şahısla tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan koca şüpheli şahsı, "Sen kimi takip ediyorsun" diyerek dakikalarca dövdü. Dayak yiyen adam kanlar içinde kalırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, olay yerine gelen kocanın, karısını takip ettiği iddia edilen şahsı dakikalarca dövdüğü anlar yer aldı.

Haberin Devamı