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Öfkeli koca çılgına döndü: Karısını takip eden adamı dakikalarca dövüp kanlar içinde bıraktı

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#İstanbul#Taciz#Darp
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 10:51

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre bir kadını takip eden şahıs kadının eşi tarafından dakikalarca dövüldü. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde de yürüyen bir kadın bir şahıs tarafından takip edildiğini düşünerek kocasını aradı.

Öfkeli koca çılgına döndü: Karısını takip eden adamı dakikalarca dövüp kanlar içinde bıraktı

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen kocası, şüpheli şahısla tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan koca şüpheli şahsı, "Sen kimi takip ediyorsun" diyerek dakikalarca dövdü. Dayak yiyen adam kanlar içinde kalırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, olay yerine gelen kocanın, karısını takip ettiği iddia edilen şahsı dakikalarca dövdüğü anlar yer aldı.

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Öfkeli koca çılgına döndü: Karısını takip eden adamı dakikalarca dövüp kanlar içinde bıraktı

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#İstanbul#Taciz#Darp

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