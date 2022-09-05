Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karısını Fırat Nehri kenarına götürüp öldürdü, tarlada saklanırken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Siverek#Mahmut Elen
Karısını Fırat Nehri kenarına götürüp öldürdü, tarlada saklanırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:21

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mahmut Elen (37), Fırat Nehri kenarına götürdüğü eşi Arzı Elen’i (34) aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk annesi Arzı Elen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARLADA YAKALANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen’i tarlada saklanırken yakaladı. Mahmut Elen cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Siverek#Mahmut Elen

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa