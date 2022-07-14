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Karısını döverek öldürüp intihar etti

#Isparta#Uluborlu#Mustafa Şeref Salman

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Mustafa Şeref Salman, tartıştığı eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güreşyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta cansız halde buldu. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman’dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.

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#Isparta#Uluborlu#Mustafa Şeref Salman

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