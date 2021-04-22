Karısını boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralamıştı! Flaş gelişme: Yeniden yargılanacak

Olay, geçen yıl 13 Eylül'de merkez Melikgazi ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Taşdöven, uzaklaştırma tedbirine rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti. Taşdöven, tartıştığı eşini mağazanın merdivenlerinde eşarpla boğmaya çalışırken kendisine engel olmak isteyen mağaza çalışanlarına da biber gazı sıktı. Taşdöven, cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda kızı A.T.'nin engel olma çabasına rağmen eşini boğazından bıçakladı. A.T. de boğuşma sırasında hafif yaralandı. Çalışanlar tarafından yakalanan Okan Taşdöven çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

16 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Gözaltına alınan Okan Taşdöven, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Geçen yıl 16 Ekim'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Taşdöven'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıla düşürüldü. Sanığa, kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Sanık ve müşteki avukatlarının itirazı ile dosya istinafa taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı usul yönünden bozarak yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin değerlendirilmediği, bu talebin değerlendirilmesi gerektiği ayrıca sanık Okan Taşdöven'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ifade vermek istemediği, bizzat mahkeme salonunda savunma yapmak istediği için yüz yüze savunma yapması gerektiği belirtilerek, bu iki eksikliğin tamamlanması istendi.

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