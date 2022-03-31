Karısı şikayetini çekince serbest kaldı, ilk duruşmada onu suçladı

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Tekin Yaşmin ile eşi Khadijeh Khodajou arasında geçen yıl 18 Eylül günü saat 19.30 sıralarında evde tartışma çıktı. Yaşmin, 1'i engelli 2 çocuğunun gözleri önünde Khodajou'yu dövüp, vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Tekin Yaşmin, balkona kaçan eşinin peşinden giderek burada da başına sehpayla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tekin Yaşmin ise tutuklandı. Khodajou'nun dövüldüğü anlar ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Yürütülen soruşturmanın ardından Tekin Yaşmin hakkında 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Yaşmin hakkında hazırlanan iddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Görevsizlik kararını inceleyen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul etti. Ancak, davanın açılmasın ardından Khodajou, eşi Yaşmin hakkındaki şikayetini geri çekti.

'BAŞINI DUVARLARA VURDU' İDDİASI

Khodajou'nun şikayetini geri çekmesinin ardından Yaşmin, geçen günlerde tahliye edildi. Ancak başka bir suçtan cezası olduğu için tutuklu olan Yaşmin, önceki gün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yaşmin davaya SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı tarafından okunan iddianamenin ardından Yaşmin'e söz verildi. Khodajou'yu yaralamadığını savunan Yaşmin, "Ben eşimi yaralamadım. Eşim önce sehpa ile daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla bana saldırdı. Elini tutmaya çalıştım. Bu sırada başını duvarlara vurdu. Kendisini yaralamadım" dedi.

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Yaşmin'in ardından tanık N.G.'ye söz verildi. N.G., "Sanığı hiç tanımıyorum. Olay günü balkonda yaşananları gördüm. Bir erkek, kadına vurup balkondan atmaya çalışıyordu. Daha sonra etraftakiler yukarı çıkıp kadını kurtardı" dedi.

DURUŞMALARDAN BAĞIŞIK TUTULACAK

Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, Khodajou'nun şikayetini geri çekmeye yönelik olan dilekçesini okudu. Heyet, suçun niteliğinin değişmesi sebebiyle Yaşmin'e ek savunma için yeniden söz verdi. Bir önceki savunmasını tekrar eden Yaşmin, duruşmalardan bağışık tutulma talebinde bulundu. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Yaşmin'in duruşmalardan bağışık tutulma talebinin kabulüne karar verip, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.