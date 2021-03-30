Karina'nın katiline müebbet istendi

Cezaevinden izinli çıkan Erhan Razı (41), yaklaşık 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’yu (40) geçen yıl aralık ayında boğarak öldürmüştü. Razı sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yaklaşık 13 yıl cezaevinde yatan Erhan Razı, cinayeti işlemeden önce COVID-19 izniyle dışarı çıkmıştı.

Razı savcıya verdiği ifadede, “Çalışmıyordum. Karina bana 20 ve 30 TL olmak üzere toplamda 50 TL harçlık vermişti. Olay günü evinde sohbet ederken bana para karşılığı fuhuş yaptığını, bana verdiği 50 TL’yi de fuhuştan kazandığını söyledi. Sonrasında benden fuhuş yaparken kendisini korumamı istedi. Bunun üzerine sinirlendim. Boğazını sıkarak Karina’yı öldürdüm. Daha sonra yüzünü görmemek için koli bandı ile yüzünü kapattım” dedi.

İddianamede, Razı hakkında müebbet hapis cezası istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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