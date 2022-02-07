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Karın kokusu bile değişti

#Kar#Bilim İnsanı#İklim
Karın kokusu bile değişti

Karın, fark edilmese de bir kokusu var. Biliminsanları, iklim değişikliğinin bu kokuyu etkilediğini belirtiyor. Kar kokusu “topraksı, tozlu ve ıslak” olarak tarif ediliyor.

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Bilim insanlarına göre, karın “Yerde ve havada ne olduğuna göre değişen” bir kokusu var. Ve şimdi hem atmosfer hem de yer ısındıkça kar kokusu giderek güçleniyor. Philadelphia’daki Monell Kimyasal Duyular Merkezi’nden Profesör Johan Lundstrom, kar kokusunun havadaki yabancı maddeleri yansıttığını, bu nedenle Wisconsin’deki kar taneleri ile İsveç’tekinin farklı koktuğunu söylüyor. Lundstrom, “Nemli ve sıcak havanın koku moleküllerini yoğunlaştırması nedeniyle insanların kokuları yazın daha çok fark ettiğini” açıklıyor. Bu noktada Kanada’daki McGill Üniversitesi Atmosfer ve Okyanus Bilimleri Bölüm Başkanı kimyager Parisa Ariya, iklim değişikliğinin karın kokusunu da etkilediğini ifade etti.

DAHA BELİRGiNLEŞECEK

Yani iklim değişikliği sadece yağan kar miktarının azalmasına neden olmakla kalmıyor, niteliğini de değiştiriyor. Ariya bu değişimi şöyle açıklıyor, “Yer ve havadaki ısınma, koku moleküllerinin dolaşımını ve yoğunluğunu etkiliyor.” Buna göre, hava ısındıkça kar kokusu daha güçlü ve kolay fark edilebilir hale gelecek.

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#Kar#Bilim İnsanı#İklim

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