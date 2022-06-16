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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti... Midesinden 83 TL madeni para çıktı

#Van#Mide#Madeni Para

Van’da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden ve psikolojik sorunlar olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden çıkan 83 TL madeni para ve metal parçaları, ameliyatı gerçekleştiren doktorları hayrete düşürdü.

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Merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 35 yaşındaki hasta, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Röntgen ve endoskopi sonrası hastanın midesinde metal ve taş parçaları tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan hastanın midesinden ise 1 ve 50 kuruşluk madeni para, çivi ve vida gibi metal parçaları ile taş, cam, pil gibi 233 adet cisim çıkarıldı. Midesinden çıkanlarla doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından yakın zamanda taburcu edilecek. Yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon ise Dr. Serhat Binici, Dr. Emrah Dağtekin ve Dr. Enes Şentürk olmak üzere 5 hekim tarafından yapıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti... Midesinden 83 TL madeni para çıktı

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“YABANCI CİSİMLERİ ÇIKARDIK”

Genel Cerrahi Dr. Serhat Binici, hastanın 20 günlük karın ağrısı şikâyetiyle başka bir hastaneye gittiğini ve orada karnında yabancı cisimlerin görüldüğünü belirtti. İleri tahkik ve tedavi amacıyla kendilerine yönlendirildiğini ifade eden Dr. Serhat Binici, “Bizler de yabancı cisimlerin hastanın midesini aşağıya çektiğini fark ettik. Daha sonra hastamızı endoskopiye aldık. Endoskopide hastanın midesinde çok sayıda metal para, taş ve çivi gördük. Daha sonra da açık ameliyata karar verdik. Cerrahi ekibimizle hastayı ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrası yabancı cisimleri çıkardık” dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti... Midesinden 83 TL madeni para çıktı

“GENEL DURUMU İYİ”

Ameliyattan sonra hastayı servise aldıklarını, sonrasında da herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren Binici, “İkinci günde hastaya sıvı gıdalar başladık. Hasta, sıvı gıdayı tolere etti. Hastamızın genel durumu iyi ve bir sıkıntısı yok” diye konuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti... Midesinden 83 TL madeni para çıktı

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#Van#Mide#Madeni Para

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