Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, büyük şok yaşadı

Batman'da 47 yaşındaki kadın bir hasta, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde tedaviye alındı. Hastanede gerekli muayene ve tetkikleri yapılan kadında, büyük bir kitle olduğu tespit edilmesiyle ameliyata alındı.

Kötü huylu olduğu tespit edilen kitleyi alma ameliyatında çok hassas ve dikkatli davrandıklarını anlatan Onkolog Dr. Yusuf Çakmak, "Hastamızın karnında, dev bir kistik kitle tespit edildi. Muayene ve tetkikleri yapılan hasta, hemen ameliyat için hazırlandı. Genel anestezi altında hastanın ameliyatı yapıldı. Ameliyatla hastanın karnından yaklaşık 5 kilo ağırlığında kitle, başarılı bir şekilde çıkarıldı. Çıkarılan kitle, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü’nde incelemeye alındı. Patoloji Uzmanı Dr. Yazgı Köy tarafından yapılan patolojik inceleme sonucunda, kitlenin kötü huylu tümör olduğu belirlendi. Bu dev kitleyi hastamızdan başarılı bir şekilde almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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