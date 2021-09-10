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GeriGündem Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... 12 yaşındaki Güler'den acı haber
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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 10.09.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... 12 yaşındaki Güler'den acı haber

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... 12 yaşındaki Güler'den acı haber

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran 12 yaşındaki Güler Görmez, yaşamını yitirdi.

Kentte yaşayan Görmez ailesi, kızları Güler Görmez’i, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü. Aile, şikayetleri dinmeyen kızlarını 8 Eylül günü de önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada tahlilleri yapılan Güler Görmez'in, gözetim altındayken aniden kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Güler Görmez, kurtarılamadı.

Görmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Güler Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... 12 yaşındaki Gülerden acı haber

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