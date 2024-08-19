Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince ortaya çıktı! Yıllarca vücudunda taşımış: Tam 10 kilo... Ameliyatla alındı

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Adana’da yaşayan ve 24 yıldır evli olan G.D., 20 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çeşitli tedaviler gördü. Çocuğu olmayan G.D. bu süreçte aynı zamanda karın ağrısı ve şişkinliği şikayeti yaşadı.

Hem ağrılarına çözüm bulmak hem de çocuk sahibi olmak için tavsiye üzerine Diyarbakır’da özel bir hastaneye gelen G.D.’nin yapılan tetkiklerinde, karnında büyük bir kitle tespit edildi.

Ameliyata alınan G.D.’nin karnından 10 kilo ağırlığında ve 30 santimetre çapında kitle çıkartıldı. Operasyonla sağlığına kavuşan G.D., tedavisinin ardından taburcu edilecek.

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‘BAŞTA DİKKAT EDİLMEMİŞ, ÖNEMSENMEMİŞ’

Operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Zaman, “Hastamız aşırı karın şişkinliği, karında büyüme, aşırı kanama ve çocuk sahibi olamama şikayetleriyle bize geldi. Biz ultrason yaparken hastanın karnını tamamen dolduran 30 santimetre büyüklüğünde ve 10 kilo ağırlığında büyük bir kitle tespit ettik. Bunu miyom olarak değerlendirdik.

Hastaya ameliyatı önerdik. Çünkü tamamen rahmi ve karnı kaplayan bir kitleydi. Ameliyatı gerçekleştirdik, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Hasta şu anda yatağında. Yaşı da ileri ve çocuk arzusu olduğu için 1-2 ay sonra hasta iyileşince bir rahim filmi çekip çocuk tedavisi yapacağız. Hastanın şu an genel sağlık durumu çok iyi, mobilize ve yemesi, içmesi her şey normal. Bu tür hastaların uzun süreli şikayetleri oluyor. Ama aşırı kanama, halsizlik ve karın şişkinleri artınca mecbur geliyorlar. Bu da biraz gecikmiş bir vakaydı, 24 yıldır evli ve 20 yıldır bu şikayetleri var. Başta dikkat edilmemiş ve önemsenmemiş. Şikayetler artıp son evreye gelince, hasta bize geldi” diye konuştu.