×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karın ağrısı şikayeti ile gitti, sebebini öğrenen doktorlar bile şaşkına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Karın Ağrısı#Bingöl#Safra Taşı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 16:32

Bingöl’de, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu Bingöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

Haberin Devamı

Kentte yaşayan S.T., karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde yoğun taş birikimi tespit edilen hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından laparoskopik kolesistektomi (kapalı ameliyat) yöntemiyle ameliyata alındı. Ameliyatta, hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

Op. Dr. Mustafa Yiğit, ameliyatı anlatarak, “Meslek hayatım boyunca birçok operasyonda yer aldım ama ilk kez bir safra kesesinde bu kadar çok sayıda taşla karşılaştım. Hastamızı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Başhekim Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise “Hastanemizde özellikli ameliyatlar artarak devam ediyor. Bu konuda hekimlerimiz ve yönetimimiz koordineli bir şekilde çalışmakta ve vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmeti verme noktasında son derece titiz davranmaktadır” diye konuştu.

