Karın ağrısı korona belirtisi mi? İşte korona belirtileri

Dünya genelinde koronavirüs salgını ve mutasyonları sebebiyle gün geçtikçe daha fazla kişi hayatını kaybediyor. Koronavirüs belirtilerini yayınlayan Sağlık Bakanlığı ilerleyen durumlarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği sorunlarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.



Koronavirüs belirtileri neler?

Koronavirüste en çok ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri karşımıza çıkıyor. Bunun yanında uzmanlar bazı kişilerde karın ağrısının koronavirüs başlangıcının belirtileri arasında yer alabileceğine dikkat çekiyor.

Koronavirüs belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Ayrıca solunum güçlüğü, göğüs ağrısı ya da göğüste baskı, konuşma ve hareket kaybı da koronavirüsün ciddi semptomları arasında yer alıyor.

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