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Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yerinin çatısı çöktü

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Karın ağırlığına dayanamayan pazar yerinin çatısı çöktü

SİVAS kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü. Park halindeki 3 araç hasar gördü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Cumartesi Pazarı'nın brandadan yapılan çatısının bir bölümü, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Çatının altında kalan 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pazar yerine park eden diğer araçlar ise kaldırıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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