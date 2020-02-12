Karın ağırlığına dayanamayan pazar yerinin çatısı çöktü

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Cumartesi Pazarı'nın brandadan yapılan çatısının bir bölümü, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Çatının altında kalan 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pazar yerine park eden diğer araçlar ise kaldırıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.