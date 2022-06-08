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Karikatürün ustasına veda

#Latif Demirci#Karikatür#İstanbul
Karikatürün ustasına veda

Karikatür dünyasının usta ismi, Hürriyet gazetesi çizeri Latif Demirci’yi Teşvikiye Camisi’nden son yolculuğuna uğurladık. Latif Demirci, İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Geçen pazar sabahı hayatını kaybeden 61 yaşındaki Latif Demirci için dün ikindi vakti Teşvikiye Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kız kardeşi Nurver Tiryaki, eski eşi Latife Tekin ve kızı Yasemin Demirci taziyeleri kabul etti. Cenazeye Latif Demirci’nin yıllarca birlikte çalıştığı arkadaşlarının yanı sıra Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Yayın Direktörü Emre Oral, Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Yazıişleri Müdürleri Arif Dizdaroğlu ve Ateş Yalazan, Kültür Sanat Müdürü İhsan Yılmaz, Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Latif Demirci ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Karikatürün ustasına veda


‘ADAŞIMI KAYBETTİM’

Latif Demirci’nin eski eşi yazar Latife Tekin, ölüm haberinin ardından sosyal medyadan, “Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif’i kaybettim, çok üzgünüm” diye yazdı.

Karikatürün ustasına veda

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TÜRKİYE’NİN ORTAK PAYDASIYDI

Ahmet Hakan: Rahmetle anıyorum. Türkiye ne kadar siyasi olarak cepheleşmiş olursa olsun, Latif Demirci herkese dokunabilen bir çizerdi.

Doğan Hızlan: Yazı yazılır, bırakılır. Ama karikatüristin yazdığı yazılar da kalır. Göremediğiniz şeyleri tespit eder. Latif, çizerin öykü yazarıydı.

Tekin Aral’ın kızı Ayça Aral: Çok üzgünüz. Onlar benim için baba yadigârı. Latif abi çok erken gitti. İnşallah gidenler için kalanlar olarak en kısa zamanda bir ‘Gırgır ve Fırt Hatıra Belgeseli’ çekeceğiz. Bu da bizim borcumuz, bu günleri anmak için.

Hasan Kaçan: 15 yaşlarında tanıştık. 40 yıldır hep arkadaştık. Onunla isteseniz de dargın olamazsınız. Çok büyük bir karikatürcüyü kaybettik. Latif gibi bir çizer daha çok kolay gelmez. Latif’in çizgisine yetişmek zordu. Allah rahmet eylesin.

Karikatürün ustasına veda

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KALEMİ HİÇ DURMADI

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt’ta ‘Tarzan’ ve Gırgır’da esprilerini Behiç Pek’in bulduğu ‘Muhlis Bey’ tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı. 90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu. Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı. 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü’nü almıştı.

 

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#Latif Demirci#Karikatür#İstanbul

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