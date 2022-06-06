Karikatürün acı günü

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Güncel siyasetin ağırlığı içinde hayatın nabzını tutan esprili karikatürleri Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yayımlanan, ‘Press Bey’, ‘Muhlis Bey’, ‘Mithat ve Mirsat’, ‘Arap Kadri’, ‘Canavar Koyun Orhan’ gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye’de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden Latif Demirci, hayata veda etti. Evinde rahatsızlanan Demirci, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Demirci, geçen yıl kalp ameliyatı geçirmişti.

Çizgiyle düşünen, derdini çizgiyle anlatan insanlardandı Latif Demirci... “İki sevgili oturur mehtaba bakar, ben mehtaptan karikatür çıkarmaya çalışıyorum. Hayata öyle bakıyorum, öyle görüyorum” diyordu bir söyleşisinde (Radikal Cumartesi, Oray Eğin, 2002).

1961 yılında İstanbul’da doğan Latif Demirci, karikatür çizmeye 12-13 yaşlarındayken başladı, ömrünün son gününe dek çizmeyi hiç bırakmadı. Dikkatli Hürriyet okurları, geçen yıl geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında kendisini hastane yatağında çizerken gösterdiği ve “Egzersiz şart. Mesleği unutmayalım” dediği karikatürü hatırlayacaktır...





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Latif Demirci’nin ilk ustası Türk mizahının büyük ismi Altan Erbulak’tı: “Çocukluğumda evde Milliyet okunurdu. İlk karikatürleri orada gördüm. ‘Güngörmüşler’, Altan Erbulak, Bedri Koraman... Zaten sonra ilk kez karikatürcü olarak Altan Erbulak’a gittim. Ama nereden cesaret bulduğumu da bilmiyorum. Bizim oturduğumuz yere yakın tiyatrosu (Kocamustafapaşa’daki Çevre Tiyatrosu) vardı, karikatürcü olarak da onu biliyordum. Kısa pantolonla, çizdiğim şeyleri de kolumun altına alarak gittim.”

Erbulak, bu hevesli gencin çizimlerine göz atıp önerilerde bulundu, genç Latif de önerileri hayata geçirip yeniden Erbulak’ın karşısına dikildi. Bir süre böyle devam ettikten sonra Erbulak, onu efsane çizer Oğuz Aral’ın Gırgır dergisine yönlendirdi ve Latif Demirci’nin profesyonel karikatür hayatı böylece başladı; yıl 1975, Latif Demirci henüz 14 yaşında...





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Gırgır’da kısa sürede çıraklıktan ustalığa terfi etti ve yaklaşık üç yılın sonunda Hasan Kaçan, Behiç Pek’le ayrılarak Mikrop dergisini kurdu. 1978-79 yıllarında Mikrop dergisinde çizdikten sonra yeniden Gırgır’a döndü ve 1989’da dek Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Aynı zamanda Yeni Gündem dergisi ve Söz gazetesinde de çizdi.

Ortaöğretimini 1979 yılında sınavla dışarıdan tamamladı, aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü MSGSÜ) Seramik Bölümü’ne girdi, ancak yüksek öğrenimini yarıda bıraktı.

Latif Demirci, 1989 yılında Hasan Kaçan, Ergün Gündüz ve Atilla Atalay ile birlikte Hıbır dergisini kurdu. Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra gazetelerde çalışmaya başladı. Nokta, Panorama, Gazete Pazar gibi gazete ve dergilerde çalışan Demirci, 1997’den itibaren Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında güncel-politik karikatürler çizdi ve Pazar ekine yarım sayfa hazırladı. Kelebek ekinde de ‘Evli ve Cepli’ adlı çizgi bantı yaptı. 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü’ne değer görülen Demirci’nin Hürriyet’teki son karikatürü, ölümünden iki gün önce, 3 Haziran 2022’de yayımlanmıştı.

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'İNCE ESPRİLERDEN KAÇINIYORUM'

Latif Demirci: “Benim için Hürriyet’in çok satması önemli bir şey. Karikatürün çok fazla insana dağılması bakımından. Ama bu yüzden de çok ince espriler yapmamaya çalışıyorum. Dört kişi anlayıp, iki kişi gülsün diye değil de, biraz daha anlaşılır olmayı istiyorum. Çünkü az çok Hürriyet okurunun kimler olduğunu biliyorum. Balon gerekmiyorsa bile, daha da anlaşılır olsun diye balon yazıyorum. Çizerken en başta kendim keyif almak istiyorum, gülmek istiyorum. Zaten basıldıktan sonra sadece düzgün basılmış mı diye bakıyorum. Yoksa sadece çizdiğim gün çok keyif alıyorum.” (Radikal Cumartesi, Oray Eğin, 19.01.2002)

'ÇİZGİYLE KURDUĞUM HAYATI YAŞIYORUM'

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2000 yılında Hürriyet’te Ayşe Arman’a verdiği söyleşide “Daha çok çizgiyle kurduğum hayatta yaşıyorum” diyen Demirci, şöyle devam etmişti: “Derdimi çizgiyle anlatıyorum ben. Çizgiyle düşünüyorum. Gerçek hayat beni zorluyor. Normal muhabbet edemiyorum, çok sıkılıyorum. Geriye çekilip karikatür çiziyorum. Karikatürle mi bu böyle oldu, yoksa böyleyim de karikatürcü mü oldum, bilmiyorum. Çünkü karikatüre 14 yaşında başladım. Bütün çalkantılarımı kağıt ve kalemle hallediyorum. Çok şey yüklüyorum ona belki ama bu böyle. Çizmediğim zaman mutsuz ve asık suratlı dolaşıyorum. Hayata espriyle bakanlardanım. En ciddi soruları bile öyle yanıtlıyorum...”

NİCE ESERLER GERİYE BIRAKTI

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Latif Demirci’nin yayımlanmış pek çok karikatür albümü var: ‘Tarzan, Arap Kadri’ (1984), ‘The Selamın Aleyküm’ (1985), ‘Eyvah Mezun Oldum!..’ (1991), ‘Mithat-Mirsat’ (1991), ‘Köşeli Türklerden Press Bey’ (YKY, 2001), ‘Press Bey Millenyum 2000’ (YKY, 2000), ‘Bugün Devlet İçin Ne Yaptın?’ (YKY, 2002), ‘Press Bey: Şu Köşe, Yaz Köşesi’ (YKY, 2005), ‘E-vli ve Cepli’ (Everest, 2006), ‘Press Bey Yazmışım Anasını’ (Everest, 2006), ‘Yavrum Senin Ülken Bir Melekti’ (Everest, 2006), ‘Muhlis Bey ve Yavlum Mithat’ (Leman, 2007), ‘Eyyy Siyaset’ (Doğan, 2015), ‘Pandemili Korona’ (Doğan, 2020).

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Hürriyet gazetesinin usta çizeri Latif Demirci’nin vefatı nedeniyle çok sayıda taziye mesajı da yayımlandı.

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Karikatürist Latif Demirci’nin vefatından dolayı üzgünüz. Merhuma yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine, Hürriyet gazetesindeki çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

* İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Çizdiği karikatürlere sayfaları sığdıran, halen hafızalarda olan unutulmaz tiplemelere imza atan Karikatürist Latif Demirci’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhuma yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

* DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Karikatür sanatının önde gelen isimlerinden #LatifDemirci’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

* Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Hayatımıza kazandırdığı karakterlerle gülerken düşündüren mizah ustası Latif Demirci’nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Benimle ilgili çizdiği karikatürler gönlümde hep tatlı bir tebessüm ile yer alacak. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Büyük usta Latif Demirci’nin cenazesi, yarın (salı) ikindi vakti Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.