Karikatürist ve ressam Soyöz vefat etti

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Mesleğe 1977’de Politika Gazetesi’nde başlayan Soyöz, ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet ve Demokrat gazetelerinde çalıştı. Haslet Soyöz, 1982’den itibaren Milliyet gazetesinin çizerlerinden oldu.

RESİM SERGİSİ DE AÇTI

Sanat yaşamının ilk dönemlerinde ödüller kazanan Soyöz, 1998’de Karikatürcüler Derneği’nce ‘Yılın Karikatüristi’ seçildi. Soyöz, 2000’den itibaren karikatüristliğin yanı sıra resimleriyle de adından söz ettirdi. Denizcilik tarihine isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi ‘Cennetin Gemileri’ni 2003’te Rahmi M. Koç Müzesi’nde açtı. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür Ödülü sahibi olan Soyöz, evli ve bir çocuk babasıydı.

Soyöz’ün cenaze namazı, bugün öğle ezanı sonrası İstanbul Levent Afet Yolal Camisi’nde kılınacak, ardından cenazesi Sakarya Geyve Bağlarbaşı Köyü’nde toprağa verilecek.

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