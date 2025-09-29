×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karı kocanın yaptığına bakın! Fark edilmeyeceklerini sandılar ama drone o anları kayda aldı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Ehliyetsiz Sürücü#İHA
Karı kocanın yaptığına bakın Fark edilmeyeceklerini sandılar ama drone o anları kayda aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 15:51

Konya'da polisin, ehliyetsiz sürücünün trafik denetimini fark edip, yan koltukta oturan eşiyle yer değiştirdiği anlar dronla görüntülendi. Ehliyetsiz sürücüye 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, rutin denetim yaptıkları sırada, durumu fark eden bir sürücü aracını durdurdu. Sürücü ardından yan koltukta oturan eşiyle yer değiştirdi.

Karı kocanın yaptığına bakın Fark edilmeyeceklerini sandılar ama drone o anları kayda aldı

Yaşanan bu durum ise havadan görüntü alan İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde (İHA) görevli polisler tarafından tespit edildi. Otomobilin duruş anı, içindekilerin yer değiştirme anları ve aracın tekrar hareket etmesi anbean kaydedildi.

Karı kocanın yaptığına bakın Fark edilmeyeceklerini sandılar ama drone o anları kayda aldı

ASIL SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Haberin Devamı

Görevlilerin, görüntüleri anlık olarak takip ederek denetim noktasındaki trafik polislerine bildirmesi üzerine otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen asıl sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Karı kocanın yaptığına bakın Fark edilmeyeceklerini sandılar ama drone o anları kayda aldı

Polis, dron görüntülerini delil göstererek, trafik kurallarını ihlal eden ve ehliyetsiz otomobil kullanarak trafiği tehlikeye atan kişiye 'Ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uyguladı. (DHA)

Karı kocanın yaptığına bakın Fark edilmeyeceklerini sandılar ama drone o anları kayda aldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Ehliyetsiz Sürücü#İHA

BAKMADAN GEÇME!