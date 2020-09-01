Karı-koca traktör kazasında öldü

Hendek ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi’ndeki fındık bahçelerine giden İsmail-Behiye Alişan çifti, evlerine dönmek için traktöre bindi. İsmail Alişan'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenasrındaki çukura düştü. Çift de traktörden yol ortasına düşerek, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı karı-koca, ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.