Karı koca, feci kazada yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bolvadin-Çobanlar yolunda meydana geldi. R.T. (49) yönetimindeki 03 KS 437 plakalı otomobille karşı yönden gelen S.E.M. (28) yönetimindeki 03 AFS 115 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler, araçlarda bulunan T.M. (49) ile Yılmaz ve Kezban Tektek çifti yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yılmaz ve Kezban Tektek çifti doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Bolvadin-Çobanlar yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.