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DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 23:33,Son Güncelleme:

Karı-koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Karı-koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Adana'da, karı- koca arasında çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Karakuş (35) hayatını kaybetti, eşi Venera Karakuş (32) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş ve Kırgız asıllı eşi Venera Karakuş arasında çocuklarının evde olmadığı sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşlerden biri mutfaktan bıçak alarak diğerine saldırdı. Bıçaklı boğuşma sonucu her ikisi de yaralandı. Bağırma ve yardım çığlıklarını duyup, eve gelen apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirip, yaralı kadını otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakuş’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Venera Karakuş'un ise ağır yaralı olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Karı-koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karı-koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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