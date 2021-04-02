Kargoyla uyuşturucuya gözaltı
GAZİANTEP'te, kargo ile gönderilen pakette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, gönderilen bir kutuda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kargonun gönderildiği ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı. Polis, kargoyu gönderen kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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