Kargolar ne zaman açılır?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Pek çok vatandaş da kargo şubelerinin yeniden hizmet vereceği tarihi araştırıyor. İşte, 'Kargolar ne zaman açık olacak?' sorusunun yanıtı...

Sokağa çıkma yasağının ardından, 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren kargo şubeleri normal düzende çalışmaya devam edecek.