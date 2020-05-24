Kargolar ne zaman açılır?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kargo şubelerinin ne zaman açık olacağı merak konusu oldu. Çeşitli kargoculuk işlemi olan vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. Peki, kargolar ne zaman açılır?
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Pek çok vatandaş da kargo şubelerinin yeniden hizmet vereceği tarihi araştırıyor. İşte, 'Kargolar ne zaman açık olacak?' sorusunun yanıtı...
Sokağa çıkma yasağının ardından, 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren kargo şubeleri normal düzende çalışmaya devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle