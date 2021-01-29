Kargolar hafta sonu açık mı ve sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapıyor mu? Hafta sonu kargoların çalışma saatleri

Kargolar hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu sorusu, sipariş verecek ya da gönderilerini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izni bulunan meslek grupları arasında yer alan kargo firmaları, hafta sonu hizmet verme politikasına sahip olmaları halinde kargo gönderimlerinde bulunabilecek. Peki, kargolar hafta sonu çalışıyor mu? İşte, kargoların yeni çalışma düzenleri hakkında bazı bilgiler

KARGOLAR HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPIYOR MU?

Kargo şirketleri normal şartlar altında cumartesi günleri hizmet vermektedir. Ancak son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.