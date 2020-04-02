Kargodan gelen paketlerden Corona virüs bulaşır mı? Market alışverişinde virüs bulaşır mı? Corona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüsünün bulaşma yollarına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "860 bin oldu dünya vaka sayısı, henüz daha bu yolla virüsün bulaşmış olabileceği bir vaka rapor edilmedi. Ne gıdadan yemek yiyerek bulaşan bir vaka bulundu, ne de poşetle koliyle bulaşan. Ama teorik anlamda mümkün. İçiniz rahat istiyorsanız, örneğim markete gittiniz, 3 tane poşete doldurdunuz çıktınız dışarı. Eve girdiğiniz zaman arabayı çıkarmanız gerek yok. Virüsün buradan havalanması mümkün değil. Çünkü virüsler cansız. " dedi

Corona virüsü nasıl bulaşır?



COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.