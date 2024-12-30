Kargodan çıktı 1 kilo aldı

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Nesli tükenmek üzere olan ‘gorilla gorilla’ türü olan yavru gorilin ele geçirildiği günden bu yana 1 kilogram alarak 10 kilograma ulaştığı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, “Yaklaşık 5 aylık olduğu düşünülen yavru goril, bir hayvanat bahçesinde özel olarak kendisi için yaptırılmış bir alanda steril bir ortamda muhafaza ediliyor. Sağlık durumu şu an için oldukça iyi, rehabilitasyon, bakım ve beslenme çalışmaları titizlikle yürütülmekte. Doğal yaşam alanı Afrika ekvatoryası, yağmur ormanları olduğu ve ülkemiz ekosistemine alışık olmadığı için bağışıklık sisteminin bozulmaması açısından yanına kimse alınmamakta ve özel olarak korunmaktadır. Sadece kendisiyle bakıcısı ve sorumlu veterinerler ilgilenmektedir” dedi.