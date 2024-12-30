×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kargodan çıktı 1 kilo aldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Havalimanı#Nijerya#Bangkok
Kargodan çıktı 1 kilo aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 07:00

İstanbul Havalimanı’nda Nijerya’dan Bangkok’a gönderilen bir kargoda ele geçirilen yavru gorilin sağlık durumu hakkında Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Nesli tükenmek üzere olan ‘gorilla gorilla’ türü olan yavru gorilin ele geçirildiği günden bu yana 1 kilogram alarak 10 kilograma ulaştığı öğrenildi.

Kargodan çıktı 1 kilo aldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, “Yaklaşık 5 aylık olduğu düşünülen yavru goril, bir hayvanat bahçesinde özel olarak kendisi için yaptırılmış bir alanda steril bir ortamda muhafaza ediliyor. Sağlık durumu şu an için oldukça iyi, rehabilitasyon, bakım ve beslenme çalışmaları titizlikle yürütülmekte. Doğal yaşam alanı Afrika ekvatoryası, yağmur ormanları olduğu ve ülkemiz ekosistemine alışık olmadığı için bağışıklık sisteminin bozulmaması açısından yanına kimse alınmamakta ve özel olarak korunmaktadır. Sadece kendisiyle bakıcısı ve sorumlu veterinerler ilgilenmektedir” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Havalimanı#Nijerya#Bangkok

BAKMADAN GEÇME!