Kargoda yeni tuzak: Ücretsiz deniyor ama değil... 'Bu firmaların yaptığı bir sahtekarlık'

İnternet alışverişi, hız, çeşitlilik ve erişim kolaylığı sayesinde her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Bu sistemin temelinde ise satıcı ile tüketici arasındaki güven ilişkisi bulunuyor. Tüketici, ödemeyi önceden yaparak satın aldığı ürünün kendisine vaat edildiği şekilde ulaşacağını varsayıyor. Bu vaatlerin başında da çoğu zaman “ücretsiz kargo” geliyor.

Ancak son dönemde bu vaadin ihlal edildiğine yönelik iddialar dile getiriliyor. Ürünü ücretsiz kargo seçeneğiyle satın alan bazı tüketicilerden, teslimat sırasında ek ücret talep edildiği ifade ediliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumun nasıl karşılanması gerektiğini hürriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

‘ASLA ÖDENMEMELİ’

İnternetten hevesle alışveriş yaptınız ve günlerdir kargonuzun gelmesini bekliyorsunuz. Nihayet kargocu kapınızı çaldı ve teslimat koduyla birlikte sizden kargo bedeli talep etti. Halbuki alışveriş yaptığınız satıcı ürünü “ücretsiz kargo” ibaresiyle satmıştı. Aydın Ağaoğlu, böyle bir durumda kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiğini vurguluyor:

“Tüketici asla ödemeyip, o kargo firması hakkında hem satıcıya hem Ulaştırma Bakanlığı’na şikayette bulunmalı.”

Buna karşılık, tüketici ürünü geri göndermek istemiyorsa ve acil ihtiyacı varsa farklı bir yol izlenebilir. Bu durumda ödemenin mutlaka belgelendirilmesi gerekiyor. Ağaoğlu, bu senaryoda izlenecek yolu ise şöyle anlatıyor:

“Tüketici, kargo bedelini ödedikten sonra, makbuz alıp, ödediğini belgeleyerek bedeli satıcıdan talep edebilir. Satıcının ödememesi halinde de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödediği bedeli geri alabilir. Çünkü bu noktada müşterinin muhatabı satıcıdır, kargo firması değil; o nedenle parasını satıcı firmadan istemeli.”

Ağaoğlu ayrıca, satıcının bu durumdan haberdar edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor:

“Senin anlaşmalı olduğun kargo şirketi anlaşmaya uymuyor. Sen kargo dahil anlaştığın halde müşterinden ayrıca ücret talep ediyor’ demeli.”

‘TÜKETİCİNİN GÜVENİ SARSILIR’

Bu tür uygulamaların tüketici güvenini zedelediğini belirten Ağaoğlu, “kargo şirketlerinin böyle bir uygulamaya başvurmasının nedeni ne olabilir” sorusuna ise net bir ifadeyle cevap veriyor:

“Bu tamamen kargo firmasının yaptığı bir sahtekarlık.”

Ağaoğlu, “ücretsiz kargo” ibaresiyle yapılan satışlarda ek ücret talep edilemeyeceğini hatırlatarak mevcut yasal çerçeveyi şöyle açıklıyor:

“Satıcı ‘kargo dahil’ şeklinde ilan vermişse ayrıca kargo bedeli istenemez. Evet internetten satışlar kısmen güvene dayanıyor ancak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Mesafeli Sözleşmeler başlıklı 48. Maddesi’nde tüketiciyi koruyucu bazı önlemler yer alıyor. Satıcı ticari unvanı, ticaret sicil ya da MERSİS numarası, açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme yapılması gibi güvenliği sağlayıcı birtakım kuralları yerine getirmek zorunda. Bu kurallara uymadığı takdirde ve satıcının Ticaret Bakanlığı’na intikal etmesi durumunda bakanlık yaptırım uygulayıp, satıcıyı satıştan menedebilir.”

Öte yandan, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu bu konuda şu hatırlatmayı yapıyor:

“Instagram gibi platformlardan alışveriş yapan kişilerin çok dikkatli olması lazım. Tüketici burada bir linke yönlendiriliyorsa ve o linkteki portal, kanunun öngördüğü şartları sağlıyorsa kurallara uyuyor demektir. Tüketici teslimden itibaren 14 gün içinde iade imkanına sahip.”

Son olarak, üründe indirim yapıp kargo bedelinin fiyatını arttıran satıcıların da tuzağına da dikkat çeken Ağaoğlu, “Araştıran tüketici bu tuzağın farkına varabilir ama araştırmayan tüketici ucuz aldım zannederken, fahiş bir kargo bedeli ödeyebilir. Örneğin ürün her yerde bin lira, kişi bu ürünü 920 liraya buluyor ve sevinçle buradan alayım diyor ama 100-120 lira kargo bedeli eklenebiliyor ürüne.”