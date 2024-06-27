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'Kargocu soydu, kaçtı' dedi, gerçek bambaşka çıktı

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#Antalya#Manavgat#Polis
Kargocu soydu, kaçtı dedi, gerçek bambaşka çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 14:06

Antalya'da A.D., kargocu olduğunu söyleyerek evin kapısını açtıran kişinin kendisini darbettikten sonra altınlarını çalıp kaçtığını iddia etti. Polisin güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada eve kimsenin girmediğinin tespit edilmesinin ardından yeniden ifadesi alınan A.D.'nin gerçeği itiraf etti. Eşinden habersiz alışveriş yaptığı için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf eden A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Dün saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Manavgat Şelale Mahallesi 3532. Sokak'taki bir adreste kadının darbedildiği ve hırsızlık yapıldığına dair ihbar geldi. Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmada ev sahibi A.D.'nin başından darbe aldığı belirlendi. A.D. olay yerinde polise verdiği ifadede 1,5 yaşındaki kızı ile evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin 'kargocu' olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığını belirtti.

Kapıyı açması ile bu kişinin başını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini anlatan A.D., kendisine geldiğinde maskeli kişinin evde altın olup olmadığını sorduğunu, yerini söylemezse odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylediğini ifade etti.

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Kendisinin bu tehdit üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini belirten A.D., yüzünde maske, elinde eldiven olan hırsızın gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığını iddia etti. A.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kargocu soydu, kaçtı dedi, gerçek bambaşka çıktı

A.D.'nin verdiği ilk ifadesinden sonra araştırma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından A.D.'nin verdiği eşkale uygun kimsenin o saatlerde sokakta olmadığı ve kadının evine gelmediği tespit edildi.

Kargocu soydu, kaçtı dedi, gerçek bambaşka çıktı

Yeniden ifadesi alınan A.D.'nin işin ciddiyetini anlaması üzerine, kredi kartıyla eşinden habersiz 20 bin liralık alışveriş yaptığını ve bunu kapatmak için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf etti. A.D. hakkında 'Suç uydurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kargocu soydu, kaçtı dedi, gerçek bambaşka çıktı

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#Antalya#Manavgat#Polis

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