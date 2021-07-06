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Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kargocu değil zehir tüccarı: Uyuşturucular bazadan çıktı

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Kargocu değil zehir tüccarı: Uyuşturucular bazadan çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezi Aksaray’daki uluslararası kargo taşıyan bir şirkette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Bölgedeki kargo şirketleri tek tek incelendi. Jandarmalar teknik ve fiziki takip sonunda, yabancı uyruklu T.S.’nin ismine ulaştı. T.S. çalıştığı şirket aracılığıyla yurtdışından eroin getiriyor ve İstanbul’daki torbacılar aracılığıyla pazarlıyordu.

T.S.’nin Fatih’teki evine önceki gün operasyon yapıldı. Aramalarda T.S.’nin yatağının altından 11 kilo eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Jandarmada sorgulanan T.S. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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