Kargo ücretinden yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Afganistan’dan ülkeye sokulan eroinin hammaddesi olan afyon sakızı kaçakçılar tarafından İstanbul’a getirildi. Uyuşturucu kaçakçıları afyon sakızını Küçükçekmece’deki depolarına götürdü. Üç şüpheli uyuşturucu maddeyi burada kıyma makinesinden geçirerek yumuşattıktan sonra dikiş makinesi motoruna yerleştirdi. Şüphelilerden biri, tanesi 350 lira değerinde olan iki dikiş makinesi motorunu Hollanda’ya göndermek üzere Esenyurt’ta bir kargo şirketine götürdü. Şüpheliler iki dikiş makinesi motorunu kargo ile göndermek için 12 bin lira ödedi.

DEĞERİ 3 MİLYON TL

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise istihbari çalışmalar sonucunda 350 liralık iki dikiş motoruna 12 bin lira kargo ücreti ödenmesiyle harekete geçti. Ekipler şüphe üzerine kargo şirketine giderek verilen motorları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda dikiş makinesi motoruna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra kargo şirketine verilen adres üzerinden şüphelilere ait Küçükçekmece’deki adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ‘Kuki’nin de katıldığı operasyonlarda 3 milyon lira değerinde 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda depoda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.