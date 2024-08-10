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Kargo uçağında arıza: İkinci denemesinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapabildi

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#İstanbul#ULS Airlines#Zürih
Kargo uçağında arıza: İkinci denemesinde İstanbul Havalimanına iniş yapabildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 22:16

İstanbul seferini yapan ULS Airlines'e ait kargo uçağı, teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçti. İkinci denemesinde inişini gerçekleştiren uçak ARFF ekipleri eşliğinde park pozisyonunu çekildi.

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Edinilen bilgiye göre, ULS Airlines'e ait TK-6335 sefer sayılı Airbus A310 tipi, Zürih-İstanbul seferini yapan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı.

Bu sırada uçakta teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Bunun üzerine ARFF ekipleri pistte hazır bekletildi. İlk denemesinde pisti pas geçen kargo uçağı ikinci denemesinde inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak ARFF ekipleri eşliğinde park pozisyonuna çekildi

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#İstanbul#ULS Airlines#Zürih

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