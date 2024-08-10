Kargo uçağında arıza: İkinci denemesinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapabildi

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Edinilen bilgiye göre, ULS Airlines'e ait TK-6335 sefer sayılı Airbus A310 tipi, Zürih-İstanbul seferini yapan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı.
Bu sırada uçakta teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.
Bunun üzerine ARFF ekipleri pistte hazır bekletildi. İlk denemesinde pisti pas geçen kargo uçağı ikinci denemesinde inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.
İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak ARFF ekipleri eşliğinde park pozisyonuna çekildi