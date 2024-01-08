×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kargo şubesinde ilaç paniği: 4 çalışan hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kargo#Zirai İlaç#Kimyasal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 12:20

Niğde'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kentteki PTT Kargo Şubesi'nde, dağıtıma çıkmaya hazırlanan kargo firması çalışanları, gönderileri araçlarına yerleştirirken, içinde zirai ilaç olan teneke patladı. Tenekedeki zirai ilaçlarla temas eden çalışanlar, yüklemeyi durdurdu.

Kargo şubesinde ilaç paniği: 4 çalışan hastaneye kaldırıldı

İhbarla adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin ölçümlerinde tenekede kimyasal maddenin yoğun çıkması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kargo şubesinde ilaç paniği: 4 çalışan hastaneye kaldırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kargo#Zirai İlaç#Kimyasal

BAKMADAN GEÇME!