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Kargo ofisinde içinde servet olan torbayı çaldılar: Özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandılar

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#İstanbul#Fatih#Kargo
Kargo ofisinde içinde servet olan torbayı çaldılar: Özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 11:36

İstanbul Fatih’te bir kargo firmasında dudak uçuklatan miktarda hırsızlık yapıldı. Kargo firmasına girerek içinde 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira paranın bulunduğu torbayı çalarak kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Fatih, Kemalpaşa Mahallesi’nde 8 Ekim'de meydana gelen olayda bir kargo firmasının ofisine giren hırsızlar içinde 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira paranın bulunduğu bir torbayı alarak kaçtı.

Kargo ofisinde içinde servet olan torbayı çaldılar: Özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandılar

Polis, işletmeci M.H. (36)'nin sabah gittiği iş yerinde durumu fark ederek haber vermesi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerine ve adreslerine ulaşıldı.

Kargo ofisinde içinde servet olan torbayı çaldılar: Özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandılar

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüpheliler; A.B.K. (21), E.Ç.(19) ve U.A.(32) Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınırken olaya katıldığı belirlenen K.A.(27)'nin daha önce başka suçtan yakalanarak tutuklandığı tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olan şüphelilerin sorgularının Hırsızlık Büro Amirliği'nde sürdüğü belirtildi. 

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Kargo ofisinde içinde servet olan torbayı çaldılar: Özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandılar

 

 

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#İstanbul#Fatih#Kargo

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