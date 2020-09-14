MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKargo şirketine operasyon: 10 kilo eroin ele geçirildi
GeriGündem Kargo şirketine operasyon: 10 kilo eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Kargo şirketine operasyon: 10 kilo eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kargo şirketine operasyon: 10 kilo eroin ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

VAN'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada gıda paketinin tabanına zulalanmış 10 kilo 120 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alının 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo şirketine baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yapıldı. Aramada gıda kolisi tabanında zulalanan 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle