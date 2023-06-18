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Kargo paketinde cam tüpler içinde 76 tarantula ele geçirildi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#MuÄŸla#Polonya#Tarantula
Kargo paketinde cam tÃ¼pler iÃ§inde 76 tarantula ele geÃ§irildi
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 11:44

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde, Polonya'dan gÃ¶nderilen bir kargoda yapÄ±lan incelemede, kÃ¼Ã§Ã¼k cam tÃ¼plerde 76 yavru tarantula ele geÃ§irildi.

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Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Polonya'dan Marmaris'teki bir alÄ±cÄ±ya gÃ¶nderildiÄŸi tespit edilen posta kargosu, GÃ¼mrÃ¼kler Muhafaza Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince incelendi.

Kargo paketinde cam tÃ¼pler iÃ§inde 76 tarantula ele geÃ§irildi

Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' olarak beyan edilen kargoda, gazete kaÄŸÄ±dÄ±na sarÄ±lÄ± strafor kÃ¶pÃ¼klerin iÃ§erisinde, kÃ¼Ã§Ã¼k cam tÃ¼plerde 76 Ã¶rÃ¼mcek ele geÃ§irildi.

Kargo paketinde cam tÃ¼pler iÃ§inde 76 tarantula ele geÃ§irildi

Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k boyutlardaki Ã¶rÃ¼mceklerin KÄ±rÄ±kkale Ãœniversitesi uzmanlarÄ±nca 8 farklÄ± tÃ¼rdeki yavru tarantula olduÄŸu tespit edildi. YapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan yavru tarantulalar, SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼'ne teslim edildi. Olaya dair soruÅŸturma, Marmaris Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± nezdinde devam ediyor.

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Kargo paketinde cam tÃ¼pler iÃ§inde 76 tarantula ele geÃ§irildi

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#MuÄŸla#Polonya#Tarantula

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