Kargo kutularında muz ve salatalık: İlçede birçok kişi bu şekilde dolandırıldı!

Nusaybin’de çok sayıda vatandaşın aynı yöntemle dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan incelemede, internet üzerinden verilen elektronik eşya siparişlerinde kargo kutularına muz ve salatalık gibi farklı ürünler konularak gönderim yapıldığı, bu yöntemle mağduriyet oluşturulduğu belirlendi.

252 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kimliği tespit edilen şüphelinin 252 ayrı suç kaydının bulunduğu, çeşitli suçlardan toplam 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı. Uzun süredir aranan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen takip sonucu düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.