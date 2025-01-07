Kargo kolisinde bulunmuştu... Yavru gorile 20 binin üzerinde isim önerildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı. Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi. İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edildiği öğrenilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından isim arandığı duyuruldu. Bunun üzerine sosyal medyada 20 binin üzerinde isim önerisi paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına yorum olarak 'Fişek', 'Mahzun', 'Garip' gibi isim önerileri yapılırken, Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da isim önerilerinde bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsim hakkında payımız olduğunu düşündüğümüz için Kaçak İstihbarat Müdürlüğümüzün kısa adı 'KİM' bizim önerimizdir" denildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun konuya ilişkin mektubunu paylaştı. Paylaşımda, "Sevimli yavruya bizim de bir isim önerimiz var. Umut. Koruyucu aile bakımındaki bir evladımız diyor ki; 'Bence ismi Umut olsun. Ben de koruyucu ailemin yanında sevgiyle büyüyerek her yeni günün umut getirdiğini düşünüyorum. Her canlının sıcak ve sevgi dolu bir yuvada büyümesi dileğiyle'" ifadelerine yer verildi.

İSİM OYLAMAYA SUNULACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; yavru goril için isim önerileri 1 hafta içerisinde tamamlanacak. Ardından, en çok önerilen isimler oylamaya sunulacak. En çok oy alan isim önerisi, yavru gorilin adı olacak.